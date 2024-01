Egyre jobb a hangulat, felfelé menetelnek a tőzsdék

A hét korábbi részében nagyrészt pozitív hangulat volt jellemző a tőzsdékre, ennek volt köszönhető, hogy az S&P 500 és a Nasdaq Composite index is történelmi zárócsúcsot állított be tegnap az USA-ban. A mai napon is kitarthat a jó hangulat, az ázsiai tőzsdék nagyrészt emelkedtek és Európában is pozitív mozgásokat látunk. Ma a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek a befektetők, tegnap este például a Netflix jelentős előfizetőszám növekedésről számolt be , részbe ezért is emelkedett jelentősen az árfolyama, de a mai napra is jutnak még izgalmak, hiszen a piaczárás után a Tesla is közzéteszi legfrissebb számait.