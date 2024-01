Újra a befektetéseké a főszerep - Február 22-én jön a Portfolio Investment Day 2024

A tavaly novemberben megtartott nagy sikerű Portfolio Investment Day 2023 után máris itt a következő lakossági befektetési eseményünk, a Portfolio Investment Day 2024 . Február 22-én újra minden a pénz körül forog, várjuk azokat, akik idén is a legtöbbet szeretnék kihozni megtakarításaikból!

Február 22-én újra a befektetéseké a főszerep

Új év, új lehetőségek a befektetésekben! 2024-ben újra osztják a lapokat, a befektetési környezet változik, érdemes elgondolkodni a portfóliók átrendezésén. Veszítenek fényükből a magyar lakossági állampapírok, mit vegyünk melléjük vagy helyettük? Megacapekbe fektessünk vagy eljön végre a kispapírok ideje? Lehet végre kötvényeken nagy pénzt keresni? Zöldítsük a portfóliónkat? Jöhet a következő nagy emelkedés az aranyban és az ezüstben? Többek között ezekre a kérdésekre is választ adnak meghívott előadóink, és természetesen 2024-ben is a hazai pénzügyi szektor szakembereinek krémje elemzi a tőkepiaci aktualitásokat, mondja meg a tutit. A Portfolio Investment Day 2024-ben is az a lakossági befektetési rendezvény, amin mindenki részt akar venni, mert itt első kézből szakértőktől szerezhet pontos képet a hazai és globális gazdasági folyamatokról, ismerhet meg vállalati sikersztorikat cégvezetőktől, és kaphat befektetési ötleteket profi portfóliómenedzserektől, elemzőktől. Célunk az, hogy a jelenlévők hasznos tudással, praktikus befektetési ötletekkel felvértezve távozzanak az eseményről.

Vegyen részt díjmentesen

A rendezvény részvételi díjhoz kötött, azonban szponzorainknak köszönhetően ingyenes részvételt is biztosítunk a PID2024 kóddal! Azok a jelentkezők, akik hozzájárulnak, hogy átadjuk partnereink részére az elérhetőségeiket, így térítésmentesen csatlakozhatnak be az év nagy privát befektetési rendezvényére. Engedje, hogy partnereink felkereshessék önt ajánlataikkal, és biztosítsa ingyenes helyét a Portfolio következő nagyszabású befektetési rendezvényén! Csatlakozzon be, kérdezzen és tanuljon a nagyoktól! A rendezvényre itt jelentkezhetnek.

Portfolio Investment Day 2023

Kiemelt témáink

Alaposan átalakultak a magyar lakossági állampapírok – Mit válasszunk?

Portfólióépítés diverzifikáltan: van élet a PMÁP-on túl!

Eurós, dolláros befektetések – Milyen eszközökbe fektessünk külföldön?

Merre viszi a Fantasztikus Hetes a részvénypiacokat?

Eljött végre a kispapírok ideje?

2023 a volatilitás éve volt, milyen lesz 2024 a kötvénypiacon?

Energiaválság után – Nyersanyagpiaci lehetőségek

Arany, ezüst – Meddig működnek a menekülőeszközök?

Gyorsul az energiaátmenet – Zöld befektetési ötletek

2024-ben újra fellángolhat az infláció? – Hogyan védekezzünk a pénzünk elértéktelenedésével szemben?

Kinek javasoljuk?

A Portfolio Investment Day 2024 rendezvényre olyan lakossági befektetőket várunk, akik nagyobb befektetendő vagyonnal rendelkeznek, elsősorban a prémium és privátbanki szegmensből, akiknek a legsikeresebb pénz- és hozamszerzési lehetőségeket mutatjuk be a befektetési nagyágyúk, vagyonkezelők, elemzők, tőzsdei sikercégek, aukciósházak, ingatlanvállalatok vezetőinek segítségével.Önnek itt a helye, ha érdeklik a hazai és globális makrogazdasági aktualitások, népszerű vagy éppen pont elfeledett tőkepiaci termékek, ha szeretné megtudni, merre halad a részvény-, kötvény-, nyersanyag- vagy kriptovaluta piac, ha magas hozamot szeretne elérni, vagy csak biztonságban szeretné tudni a pénzét, netán újfajta befektetési lehetőségekkel ismerkedne meg.

2023-as múltidézés

