Mozgalmas lesz a nap - Mit csinálnak a tőzsdék?

Kifejezetten jó hangulatban telt a kereskedés ma a tőzsdéken, Európában pozitív mozgásokat láthattunk, míg az USA-ban az S&P 500 új történelmi csúcsra emelkedett.Ma elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre figyeltek a befektetők, a Netflix például több mint 10 százalékot emelkedett, miután jelentős előfizetőszám növekedésről számolt be, de a mai napra is jutnak még izgalmak, hiszen a piaczárás után többek között a Tesla és az IBM is közzéteszi legfrissebb számait.