Fogy a lendület, elkezdtek lefordulni a tőzsdék

Ismertette harmadik negyedéves számait a Zwack, ugyan a cég növekvő bevételről számolt be, de a magas infláció nem csak a negyedév hanem a cég pénzügyi évének első kilenc hónapjában is jócskán éreztette hatását, a nagykereskedelem mellett pedig az eddigi tendenciákkal ellentétben már a kiskereskedelmi volumenben is visszaesés volt tapasztalható.