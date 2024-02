Esik az OTP az ukrán hírt követően

Szűk egy órája számoltunk be róla, hogy az Ekonomicseszkaja Pravda (EP) értesülése szerint két bankot is privatizálhatnak Ukrajnában, az egyik iránt az OTP is érdeklődhet. A Sens Bank esetében a vételár 6-12 milliárd hrivnya, vagyis jelenlegi árfolyamon 57-115 milliárd forint lehet, de a végső vételárat a korábbi tulajdonosai által kezdeményezett jogi eljárás is befolyásolja, ők ugyanis 1 milliárd dollárt követelnek az államtól a bank kisajátítása miatt.

A hírt követően beesett az OTP részvényárfolyama, jelenleg 1,1 százalékos mínuszban áll a jegyzés.