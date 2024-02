Megszenvedték az inflációs adatot a tőzsdék - Mire lehet ma számítani?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,6 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdék nagyrészt estek, a Nikkei 0,69 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,12 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,21 százalékos mínuszban van.

A határidős indexek állása alapján Európában eséssel indulhat a nap.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékot eshet, a S&P 500 0,09 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,17 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma érkezik a magyar GDP, emellett építőipari statisztikákat is közöl a KSH, a Magyar Nemzeti Bank pedig mérlegstatisztikákat ismertet. A magyar adatközlések ezzel a hétre véget is értek, de külföldről még szállingóznak hírek: a brit inflációt is ma ismertetik, és az európai GDP-adatokat is közlik, vagyis rögtön nemzetközi összehasonlításban is vizsgálhatjuk a magyar gazdaság teljesítményét.

2024. február 12-18. makronaptár Magyar makrogazdaság február 13. kedd 8:30 KSH Ipar (második becslés) dec. február 13. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 14. szerda 8:30 KSH GDP (első becslés) Q4 február 14. szerda 8:30 KSH Építőipar 2023 február 14. szerda 8:30 MNB Havi fizetési mérleg dec. február 14. szerda 8:30 MNB Statisztikai mérleg jan. Nemzetközi makrogazdaság február 13. kedd 8:00 UK Munkanélküliség dec. február 13. kedd 14:30 USA Infláció jan. február 14. szerda 8:00 UK Infláció jan. február 14. szerda 11:00 EU GDP (második becslés) Q4 február 15. csütörtök 0:50 Japán GDP Q4 február 15. csütörtök 8:00 UK GDP Q4 február 15. csütörtök 14:30 USA Kiskereskedelem jan. február 15. csütörtök 15:15 USA Ipari termelés jan. február 16. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem jan. február 16. péntek 14:30 USA Termelői árak jan. február 16. péntek 16:00 USA Michigan-index febr. február 16. péntek 17:00 USA Fed monetáris politikai jelentés Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 13,4 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,6 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 13,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 1,9 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 8,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 38 272,75 -1,4% -0,6% 1,8% 1,5% 11,8% 49,8% S&P 500 4 953,17 -1,4% 0,0% 3,5% 3,8% 19,7% 79,9% Nasdaq 17 600,42 -1,6% 0,2% 4,6% 4,6% 40,8% 150,9% Ázsiai részvényindexek Nikkei 37 963,97 2,9% 5,0% 6,7% 13,4% 38,4% 79,5% Hang Seng 15 746,58 0,0% -2,4% -3,1% -7,6% -25,6% -44,7% CSI 300 3 364,93 0,0% 1,6% 2,5% -1,9% -18,8% -0,9% Európai részvényindexek DAX 16 880,83 -0,9% -0,9% 1,1% 0,8% 9,6% 51,2% CAC 7 625,31 -0,8% -0,2% 2,1% 1,1% 5,8% 50,3% FTSE 7 512,28 -0,8% -2,2% -1,5% -2,9% -5,5% 4,5% FTSE MIB 31 134,17 -1,0% 0,1% 2,2% 2,6% 13,5% 55,7% IBEX 9 925,4 -0,6% -0,8% -1,7% -1,7% 7,8% 10,5% Régiós részvényindexek BUX 64 756,5 0,0% -0,4% 1,8% 6,8% 40,1% 61,0% ATX 3 368,35 -0,6% -1,7% -0,9% -1,9% -2,0% 12,5% PX 1 470,99 0,4% 0,8% 0,9% 4,0% 5,2% 39,0% WIG20 78 038,69 -1,7% -1,4% 2,5% -0,5% 29,8% 30,2% Magyar blue chipek OTP 16 970 1,7% 0,4% 0,2% 7,4% 51,5% 48,9% Mol 2 880 -0,7% -1,2% 1,5% 1,9% 2,1% -12,3% Richter 9 610 -1,9% -1,1% 4,1% 9,8% 21,0% 74,4% Magyar Telekom 771 -0,8% 0,1% 5,5% 13,0% 110,7% 64,2% Nyersanyagok WTI 78,28 1,2% 6,0% 7,3% 8,9% -2,3% 45,2% Brent 82,95 1,2% 5,4% 5,0% 6,8% -4,3% 30,1% Arany 1 994,81 -0,9% -2,1% -2,8% -3,4% 7,7% 51,9% Ezüst 22,12 -2,2% -1,4% -4,8% -8,8% 1,1% 40,8% Devizák EURHUF 387,4 0,2% 0,2% 2,2% 1,4% 1,4% 21,6% USDHUF 361,4649 0,7% 0,5% 4,6% 4,5% 1,5% 28,1% GBPHUF 455,2151 0,4% 0,6% 3,1% 3,2% 5,0% 25,1% EURUSD 1,0718 -0,5% -0,2% -2,3% -3,0% 0,0% -5,0% USDJPY 149,4650 0,0% 0,9% 2,4% 6,0% 12,6% 34,8% GBPUSD 1,2602 -0,1% 0,2% -1,3% -1,1% 3,8% -2,2% Kriptovaluták Bitcoin 49 720 -0,4% 15,4% 16,2% 12,5% 128,2% 1 290,8% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,33 3,6% 5,9% 9,6% 12,1% 16,2% 60,1% 10 éves német állampapírhozam 2,37 1,2% 4,3% 10,4% 18,3% 1,2% 1 822,8% 10 éves magyar állampapírhozam 6,37 1,9% 1,4% 13,8% 7,4% -23,0% 130,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

