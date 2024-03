A Nasdaq vezeti az emelkedést Amerikában

Az idei év is bővelkedik jó tőkepiaci sztorikban, csúcsokat döntöttek a világ vezető részvényindexei, elszállt a bitcoin árfolyama, úgy megnőtt a kakaó ára, hogy már a gyártók kevesebbet raknak belőle az édességekbe, és még sorolhatnánk. Közben azért a gyengébbik oldalon is történtek események, a kínai piac ugyan életjeleket mutat, a helyi részvénypiacok szenvedése továbbra sem ért véget, és a dollárral szemben jellemzően a világ vezető devizái, valamint a forint is komlyabb mértékben gyengült. Megnéztük, mi mozgatta idén a tőzsdéket, és mely eszközök eddig az idei év legnagyobb nyertesei és vesztesei.