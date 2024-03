Történelmi csúcs közelében a bitcoin!

Portfolio 2024. március 05. 08:38

Kedvezőtlen hangulatban telt ma reggel a kereskedés az ázsiai piacokon, ezt követően pedig Európában is eséssel indulhat a nap. A magyar tőzsdén elsősorban a tegnap nagyot ralizó AutoWallis részvényeire lesz érdemes figyelni, emellett a bitcoinra is érdemes figyelni, hiszen történelmi csúcs közelében mozog a jegyzés.



Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma a Központi Statisztikai Hivatal közli a negyedik negyedéves GDP második becslését, idehaza ez lesz a legfontosabb esemény. Külföldről is elkezdenek szállingózni a hírek, Kínából és az Egyesült Államokból BMI, az eurózónából termelői infláció érkezik.