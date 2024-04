Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, a Dow 1,1 százalékot, az S&P 500 1 százalékot ,a Nasdaq pedig 0,9 százalékot esett.

Ázsiában nagyrészt gyengültek a piacok, a Nikkei 0,4 százalélkot esett, a Hang Seng 0,5 százalékot gyengült, míg a szingapúri tőzsde 0,3 százalékkal került lejjebb.

A határidős indexek állása alapján Európában vegyes mozgásokat lehet számítani.

Az amerikai határidős részvényindexek állása alapján az USA-ban minimális pozitív elmozdulásokra van kilátás.

Mi várható makro fronton?

Csütörtökön a KSH ismerteti a magyar inflációt, emellett az Európai Központi Bank is kamatdöntő ülést tart, valamint Kínából is érkezik egy inflációs adat érkezett. Magyarországon az infláció meglepően jól alakult az év első két hónapjában, meglátjuk, kitartott-e ez márciusban is.

2024. április 8-14. makronaptár Magyar makrogazdaság április 8. hétfő 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok márc. április 8. hétfő 8:30 MNB Értékpapír-statisztikák febr. április 9. kedd 11:00 PM Előzetes ÁHT márc. április 9. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció április 11. csütörtök 8:30 KSH Infláció márc. április 12. péntek 8:30 KSH Építőipar febr. április 12. péntek 8:30 KSH Ipar (második becslés) febr. Nemzetközi makrogazdaság április 8. hétfő 8:00 Németo. Ipari termelés febr. április 9. kedd 10:00 EU EKB hitelezési felmérés április 10. szerda 14:30 USA Infláció márc. április 10. szerda 20:00 USA Fed jegyzőkönyv április 10. szerda 20:00 USA Államháztartás márc. április 11. csütörtök 3:30 Kína Infláció márc. április 11. csütörtök 14:15 EU EKB-kamatdöntés április 11. csütörtök 14:30 USA Termelői árak márc. április 11. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztató április 12. péntek 5:00 Kína Külkereskedelem márc. április 12. péntek 8:00 UK GDP febr. április 12. péntek 9:00 EU Ecofin-ülés április 12. péntek 16:00 USA 5 éves inflációs várakozások ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

