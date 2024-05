Fontos adatokra várnak a befektetők, óvatos mozgások a tőzsdéken

A hét első részében egyelőre nem láttunk határozott mozgásokat a tőzsdéken, tegnap is leginkább csak oldalaztak a vezető indexek és ma az ázsiai kereskedésben sem volt ez másképp. Várhatóan ma is viszonylag nyugodt napunk lesz, de azért a várakozásoktól eltérő amerikai ipari termelői árak már hozhatnak némi mozgást a piacokon, holnap pedig érkezik a befektetők által kiemelten figyelt amerikai inflációs adat. Ami az európai piacokat illeti, a nemzetközi trenddel összhangban itt is vegyes mozgásokat, iránykeresést látunk. Közben itthon érkeznek az újabb gyorsjelentések, négy mínuszos negyedév után újra nyereséges lett a Masterplast , a Richter pedig minden eredményszinten az elemzői várakozásokat meghaladó számokat hozott.