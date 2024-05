Érkezik a hét legfontosabb adata - Mire lehet számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2024. május 15. 08:50

Pluszban zártak tegnap az amerikai tőzsdék, amiben Jerome Powell tegnapi szavai is szerepet játszott, miután a Fed-elnök arról beszélt, hogy a jelenlegi kamatszint elégséges az infláció leszorításához. Eközben Ázsiában jellemzően esést láttunk a tőzsdéken, főleg a kínai piacok gyengesége miatt, miután tegnap az USA jelentős vámteheremelést jelentett be több ágazatra, például az elektromos autókra és a chipekre vonatkozóan. Végül, ami Európát illeti, itt a határidős indexek állása alapján a tőzsdék lekövetik majd a tegnapi amerikai emelkedést, vagyis pozitív nyitásra számíthatunk.



Több fontos gazdasági adat is érkezik ma, délután jön az amerikai kiskereskedelmi adat, ami elég fontos a piac számára, ugyanis a gazdaság erejéről, pontosabban a kereslet alakulásáról árulkodik, ami az inflációs kilátások egyik legfontosabb indikátora. A nap és egybe a hét legfontosabb adata azonban az inflációs adat lesz. Az év első negyedévében az infláció meghaladta a várakozásokat, és az áprilisi piaci hangulatromlást is a vártnál magasabb infláció idézte elő.