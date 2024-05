Hamar lendületüket vesztették a tőzsdék

Kedvező nemzetközi hangulattal számolhatunk a mai kereskedés során, hiszen tegnap megérkezett a hét legfontosabb adata, mely szerint az amerikai infláció a vártnál kedvezőbben alakult áprilisban, ennek hatására pedig mindhárom vezető amerikai indexet történelmi csúcsra küldték tegnap. Ezek után az ázsiai piacokon is pozitív hangulat uralkodott, azonban az európai tőzsdéken csak iránykeresés lászik. Itthon az utolsó blue chip is közzétette első negyedéves gyorsjelentését, a Magyar Telekom a bevételek és az EBITDA jelentős növekedéséről, valamint az idei profitvárakozás megemeléséről számolt be - a jelentést követően emelkedik a Telekom árfolyama.