Gyengélkedett pénteken a magyar tőzsde

Portfolio 2024. május 17. 17:16

Mérsékelt esésekkel búcsúztatják a hetet az európai tőzsdék, és a BUX is lefelé vette az irányt, miután a blue chipek kivétel nélkül csökkenéssel zártak. Makrofronton Kínán a világ szeme, ahonnan egy rakás gyenge adat érkezett ma reggel, és intézkedéscsomagot jelentettek be a lakáspiac megmentésére. A magyar tőzsdén a Telekomnál voltak események, a cég lemondta jövő hétre tervezett részvény-visszavásárlási aukcióját, valamint az AutoWallisról érkeztek friss hírek, miután a társaság közzétette első negyedéves beszámolóját, és egy elemzés is napvilágot látott a cégről.