Elromlott a hangulat a tőzsdéken, a magyar piac is lefordult

Portfolio 2024. május 21. 15:43

A forint szempontjából a Magyar Nemzeti Bank mai kamatdöntése lesz a legfontosabb esemény a héten - az elemzők véleménye szerint a jegybank 50 bázisponttal fogja csökkenteni a kamatokat, ezzel az irányadó ráta 7,25%-ra csökkenhet. Ez lehet az egyik utolsó kamatcsökkentés idén, az év végére is viszonylag magas kamatot várnak az elemzők. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszott, ezt követően pedig Európában is mínuszokat láthatunk, és délutánra a magyar tőzsde is lefordult. Közben a kriptopiacon nagy izgalmak vannak, az ethereum ETF várható elindulásának köszönhetően nagyot ralizott a második legjelentősebb kriptodeviza árfolyama.