Fontos nap jön a tőzsdéken

Portfolio 2024. május 22. 08:25

A hét első felében elsősorban óvatos és vegyes mozgásokat láttunk a tőzsdéken, a befektetők inkább kivárásra játszottak, miközben az amerikai jegybanknak több tisztviselője azt az üzenetet hangsúlyozta a napokban, hogy a legutóbbi kedvező inflációs adat ellenére egy ideig még valószínűleg a jelenlegi magas kamatszinttel számolhatunk. Emellett az is okot adhatott az óvatosabb kereskedésre, hogy ma érkezik a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, valamint a zárás után jelent az AI trend talán legfontosabb vállalatának számító Nvidia, aminek a szélesebb tech szektorra nézve is lehetnek majd implikációi. Ami pedig az előjeleket illeti, várhatóan ma is maradnak az óvatos mozgások a tőzsdéken, Ázsiában felemás teljesítményt mutattak a vezető részvényindexek, Európában pedig kisebb emelkedésre számíthatunk.