Izgalmas sztorik a kriptopiacon, a tőzsdéken jó a hangulat

A mögöttünk álló hónapokban több fontos és sokak által követett nyersanyag árfolyama is nagyot ralizott, többek között új történelmi csúcsra száguldott az arany és a réz is, de az ezüst árfolyama is évek óta nem látott magasságokban van. A rali kibontakozásával az elemzők is egyre bizakodóbbak, rövidesen jöhetnek akár az új csúcsok ezeknél az eszközöknél.