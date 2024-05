Száguld a mémrészvény, nagy bejelentés jött a T-Mobiletól - Tőzsdei híreink kedden

Portfolio 2024. május 28. 15:12

Délelőtt még óvatos emelkedést láthattunk a kontinens tőzsdéin, a délutánra azonban elromlott a hangulat. Európában A magyar piacon izgalmas sztoriból nincs hiány, ugyanis kilőtt ma (is) a Delta részvénye. Érdekes fejlemények zajlanak eközben a kriptopiacon is, ugyanis több mint 100 ezer bitcoint adott el egy, még 2014-ben csődbe ment japán kriptotőzsde. Az amerikai piacon is zajlanak az események: a mémrészvények ősanyjának számító GameStop részvénye nagyot ralizik, miután a vállalat még pénteken közölte, hogy jelentős bevételt realizáltak 45 millió részvény eladásából. A T-Mobile pedig bejelentette, hogy egy 4,4 milliárd dolláros üzlet keretében meg kívánja vásárolni a U.S. Cellular nagy részét. Tőzsdei híreink percről percre.