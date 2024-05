Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Kedd délután óta gyakorlatilag megállás nélkül gyengül a forint a vezető devizákkal szemben, az euróval szemben a 390-es szinteket közelíti, a dollárral szemben pedig már át is lépte a 360-as szintet a forint árfolyama. A gyengülés csütörtökön is folytatódik, a délutáni amerikai GDP, és a holnapi inflációs adatok pedig további nagy elmozdulásokat is hozhatnak nem csak a dollár, de a forint piacán is.