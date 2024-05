Fontos adatokra várnak a befektetők

Portfolio 2024. május 31. 09:21

Jelentősebb mínuszban fejezték be a tegnapi kereskedést az amerikai tőzsdék, majd ezt követően az ázsiai piacokon már javulni kezdett hangulat, azonban az európai tőzsdéken a kereskedés első szakaszában csak iránykeresés látszik. Sűrű a mai nap gazdasági adatok szempontjából, többek között az Európai Unióból közlik a májusi inflációs adatokat, míg az Egyesült Államokban a Federal Reserve által leginkább figyelt PCE-inflációs mutatót mutatják be. Emellett a mai nap során a Moody's és az MSCI is közli Magyarország hitelminősítői felülvizsgálatával kapcsolatos ereményeit.