Inflációs adatok érkeztek, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Jelentősebb mínuszban fejezték be a tegnapi kereskedést az amerikai tőzsdék, majd ezt követően az ázsiai piacokon már javulni kezdett hangulat, azonban az európai tőzsdéken csak iránykeresés látszik, és az amerikai tőzsdék is csak kis mértékben tudnak javítani a tegnapi eséshez képest. Sűrű a mai nap gazdasági adatok szempontjából, többek között az Európai Unióból közölték a májusi inflációs adatokat, amelyek kisebb negatív meglepetést okoztak, míg az Egyesült Államokban a Federal Reserve által leginkább figyelt PCE-inflációs mutató a várakozásoknak megfelelően alakult. Emellett a mai nap során a Moody's és az MSCI is közli Magyarország hitelminősítői felülvizsgálatával kapcsolatos ereményeit.