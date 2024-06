Elromlott a hangulat a tőzsdéken

Portfolio 2024. június 04. 09:25

Felemás mozgások jellemezték tegnap az amerikai tőzsdéket, majd ma Ázsiában jellemzően estek a piacok, élen az indiai tőzsdével, ahol befektetők is a választási eredményekre figyelnek. Nem csak Indiában, hanem a szintén választó Mexikóban is nagyot esett a piac. Ami Európát illeti, a kereskedés első szakaszában itt is negatív hangulat jellemző.