Itt az EKB kamatdöntése, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Portfolio 2024. június 06. 14:48

A hét első felében vegyes mozgásokat láttunk a részvénypiacokon, tegnap viszont rákapcsoltak az amerikai tőzsdék és az S&P 500, valamint a Nasdaq is új csúcsot döntött, miután a vártnál gyengébb munkaerőpiaci adat érkezett az USA-ból, ami erősítette a jegybank esetleges kamatvágásával kapcsolatos várakozásokat, és emellett még a szolgáltatószektorból is az előrejelzéseket meghaladó számok érkeztek. Ezek után nagyrészt emelkedést láttunk az ázsiai piacokon is, és a pozitív momentum az európai tőzsdéken is kitart. A nap legfontosabb eseménye az Európai Központi Bank kamatdöntése, ahol az EKB a várakozásoknak megfelelően kamatot vágott.