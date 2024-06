Mutatunk egy olcsó részvényt, ami a mesterséges intelligencia őrület következő nagy nyertese lehet!

Jól mutatja a mesterséges intelligencia által hajtott tőzsdei menetelés mértékét, hogy az Nvidia hamarosan már a világ legértékesebb cégévé válhat. A mostani szintek láttán azonban már érdemes lehet alternatívákban gondolkozni azon befektetőknek, akik megjátszanák az AI-ralit. Éppen ezért mutatunk most egy olyan olcsó részvényt, ami a következő hónapok nagy nyertese lehet.

Továbbra is minden az Nvidiáról szól

Napról napra dönti az újabb tőzsdei rekordokat az Nvidia: a cég árfolyama idén már közel 150 százalékot ralizott,

Ennek köszönhetően pedig a cég piaci értéke szerda este már a 3000 milliárd dollárt is átlépte, amivel az Nvidia letaszította az Apple-t a dobogó második fokáról, és már nem sok hiányzik ahhoz, hogy a jelenlegi listavezető Microsoft piaci értékét is túlszárnyalja a vállalat.

Egy ekkora emelkedés után (még a közelgő felaprózás ellenére is) sok befektető próbál olyan alternatívát találni, ami amellett, hogy olcsóbb, képes még további nagyobb emelkedést produkálni. Éppen ezért most mutatunk egy olyan részvényt, ami olcsóbb az Nvidiánál, és nagyot emelkedhet a következő időszakban. Lássuk melyik is ez a részvény!