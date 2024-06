Feszülten várják a befektetők a hét legfontosabb adatát

Jelentős mennyiségű olajat talált a Mol a 2022-ben felfedezett vecsési kőolajmezőn, a Vecsés-1 elnevezésű kút eredetileg napi 1300 hordó próbatermeléssel indult. A sikeres találatokra alapozva egy harmadik kút fúrását is megkezdik a szakemberek, nekünk pedig lehetőségünk volt arra, hogy megtekintsük a munkaterületet, sőt, magára a fúrótoronyra is feljutottunk. Ezen felül fontos információkat tudtunk meg a rövidesen termelésbe álló kútról és az újabb fúrásról is, többek között a Vecsés-1 várható kitermelési mennyiségéről és a kitermelés korlátairól beszéltek a szakemberek, az itt talált olaj minőségéről és hasznosíthatóságáról is szó volt, de az is kiderült, hogy mikor kezdhetik el a próbafúrásokat a harmadik vecsési olajkútnál.