Romlik a hangulat, újabb lefordulás a tőzsdéken

Portfolio 2024. június 14. 10:30

A tegnapi napon is folytatódott a divergencia a vezető amerikai részvényindexek teljesítményében, amíg a Dow zsinórban a harmadik napja esett, addig a Nasdaq új csúcson zárt, és az S&P 500 is feljebb került. Ezek után az ázsiai tőzsdéken is vegyes, de nagyrészt negatív irányú mozgások volt láthatók. Ami Európát illeti, a kereskedés első szakaszában itt sem alakultak ki határozott irányú mozgások, majd a nyitástól távolodva elkezdtek lefordulni a tőzsdék.