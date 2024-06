Bizonytalan mozgások az amerikai tőzsdéken

Csúnyán megütötték az Adidas részvényeit, miután a hétvégén kiszivárgott hírek szerint több vezető is kenőpénzt fogadhatott el a cég kínai leányvállalatánál. A kirobbant botrányt követően a befektetők is aggódnak, éppen ezért megnéztük, hogy hogyan néz ki a technikai kép az Adidas esetében, és azt is, hogy meddig eshet még az árfolyam.