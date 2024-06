Nőtt a kamatvágás esélye, de nincs nagy tűzijáték a tőzsdéken

Portfolio 2024. június 18. 17:06

Ma kamatdöntő ülést tartottak a Magyar Nemzeti Bankban, ahol a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 7%-ra mérsékelte irányadó kamatát a jegybank. A tengerentúlon is fontos, a piacok számára is meghatározó adatot közöltek: az amerikai kiskereskedelmi eladások alakulását. Öszességében a közölt értékek beleillenek abba a trendbe, hogy az amerikai gazdaság lassulása megkezdődött, ez pedig az előző heti kedvező inflációs adatokkal együtt növelheti a szeptemberi kamatcsökkentés esélyét. Ennek megfelelően reagáltak a piacok is: esik a dollár az euróval szemben, a zöldhasú gyengélkedése miatt emelkedik az arany árfolyama, a közlést követően a határidős részvényindexek is emelkedésbe kezdtek, a nyitást követően azonban elbizonytalanodott a hangulat.