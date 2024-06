Történelmi csúcson a magyar tőzsde és az Nvidia is

Az infláció csökkenésével és a gazdaság lassulásával megnyílt a lehetőség a hosszú kötvényhozamok csökkenésére, még akkor is, ha a Federal Reserve továbbra is óvatos a lazítással kapcsolatban. A közeljövőben több olyan esemény is várható, ami akár remek taktikai beszállási lehetőséget biztosíthat. Továbbá mutatunk több olyan szektort is, ami profitálhat ebből a trendből.