Egy hónap után újra 18 ezer forint felett az OTP

Portfolio 2024. június 27. 15:36

Az elmúlt napokban vegyes mozgásokat láttunk a piacon, Európában ma is iránykeresés látszik, a magyar piac viszont ennek ellenére jól teljesít, és a BUX index új történelmi csúcsot is beállított. Közben az USA-ban nagyrészt emelkednek a tőzsdék, bár csak mérsékelten. Érdemes megjegyezni, hogy holnap érkezik az amerikai jegybank preferált inflációs mutatója, részben ez is indokolja, hogy már ma is óvatosabbak a befektetők, illetve inkább kivárásra játszanak.