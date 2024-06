Máris megjött a pénz a nagy brüsszeli döntés után: 100 milliárdos program indul a távhőszektor korszerűsítésre

Az Európai Bizottság minap bejelentett nagy döntése után máris megjött mintegy 30 milliárd forint a magyar távhőszektor korszerűsítésére, és energiaközösségek kialakítására, így az Energiaügyi Minisztérium már nekikezdett az ezekhez kapcsolódó pályázatok kidolgozásának, azok ősszel meg is jelenhetnek, és a magyar önrésszel együtt így összesen 94 milliárd forint támogatás juthat a távhőszektorba, további 5 milliárd forint pedig új energiaközösségek létrehozását szolgálja – jelentette be csütörtök reggeli közleményében a tárca. A távhőszektor korszerűsítési programjai nagyban segítik azt, hogy Magyarország teljesíteni tudja a 2030-ra vállalt egyik fontos klímacélját, mégpedig azt, hogy 21% helyett 29%-os legyen a megújuló energia részaránya a végsőenergia-felhasználásban. Ezekről a témákról is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, további részletek és jelentkezés itt