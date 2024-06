Jó formában várják a hétvégét a tőzsdék

Portfolio 2024. június 28. 09:51

Kis emelkedéssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék, amelyet ázsiában is pozitív hangulat követett, és Európában is határozott emelkedés látszik a kereskedés első szakaszában. Makroadatok tekintetében bőven lesz mire figyelni, hiszen ma publikálják az USA-ban a PCE inflációs, valamint a személyi jövedelmeket és kiadásokról szóló statisztikákat, emellett pedig Európában is érkeznek inflációs számok,valamint Németországban megjelenik a júniusi munkanélküliségi jelentés.