Portfolio 2024. július 02. 09:21

Ázsiában ma reggel felemás hangulatban telt a kereskedés, ezt követően pedig Európában esnek a tőzsdék. A mai napon is érkeznek fontos gazdasági események, délelőtt Európából érkezik inflációs adat, délután pedig amellett, hogy Christine Lagarde és Jerome Powell jegybankelnökök is megszólalnak, Amerikából munkaerőpiaci adat is érkezik.