Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

A hét korábbi részéhez képest tegnap határozott emelkedést láttunk az amerikai piacon, az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcsot állított be, részben a Teslának is köszönhetően, hiszen az elektromosautó-gyártó papírjai több mint 10 százalékot emelkedtek, miután a vártnál jobb értékesítési számokat közölt a cég a második negyedévről. Ezek után az ázsiai piacokon is jó hangulat uralkodott annak ellenére, hogy vegyes BMI adatok érkeztek az országból, viszont a globálisan jó hangulat úgy tűnik, hogy Európában is kitarthat ma, hiszen a határidős indexek állása alapján itt is emelkedéssel indulhat majd a nap.