Pattan az OTP, lefordultak az európai tőzsdék

Portfolio 2024. július 09. 15:33

Ma fontos gazdasági adatok várnak ránk, melyek a devizapiacokon és a tőzsdéken is okozhatnak mozgásokat: a tengerentúlon érkezik a pénzügyminiszternek és a jegybankelnöknek is a kongresszusi meghallgatása délután, elsősorban erre figyelhetnek majd a gazdasági szereplők. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszott, kedd délután pedig a vezető európai tőzsdék is lefordultak.