Nincs megállás, tovább raliznak a tőzsdék

Portfolio 2024. július 12. 10:57

Tegnap az amerikai inflációs adatok közlését követően egy nagyobb profitrealizálás vette kezdetét Amerikában, az esést a Nasdaq vezette: a főként technológiai cégeket tömörítő index több mint 2 százalékot zuhant.Ezt követően Ázsiában is főként estek a tőzsdék: az esést a jappán Nikkei vezette. Ennek ellenére Európában jó hangulatban indul a nap, a vezető indexek erősödnek, és a BUX is felfelé vette az irányt.



Az amerikai hangulatromlással egy időben a bitcoin is lefordult, eközben azonban az arany új történelmi csúcs közelében mozog.



Gazdasági események szempontjából ma ismét Amerikára lesz érdemes figyelni: délután termelői árindex adatokat és a júniusi Michigan-index számait is megismerhetjük.