Kitart az emelkedés a tőzsdéken az EKB kamatdöntése után

A Waberer’s legújabb, 18 milliárd forintból felépült ecseri logisztikai központja még júliusban megkezdi a működését, de hamarosan Debrecenben és más vidéki nagyvárosban is új beruházások indulnak. Az ingatlangazdálkodásukat és az ingatlanfejlesztéseiket is a fenntarthatóság és a költséghatékonyság mozgatja, az elektromobilitáshoz kapcsolódó logisztikai szolgáltatások pedig speciális infrastruktúrát és kompetenciákat igényelnek. A vállalat a fenntarthatóság és az ügyfélközpontúság mellett a multimodalitást helyezte stratégiájának középpontjába, a közelmúltban vasúti logisztikai szoltáltatásokat nyújtó cégcsoportban is többségi tulajdont szerzett, Szegeden, a BYD gyár tőszomszédságában pedig intermodális logisztikai fejlesztés kezdődik. Az end-to-end szolgáltatások fejlesztése érdekében a vállalat a tengeri szállítmányozást koordináló csapatot is felállított, de a légi áruszállításban is nagy potenciált lát. A külföldi terjeszkedés jegyében Szerbiában is komoly ingatlanberuházás várható, emellett pedig a régió más piacai is a célkeresztbe kerülhetnek. A Portfolio Szucsány Györgyöt, a Waberer’s ingatlanfejlesztési igazgatóját kérdezte a vállalat ingatlanberuházási stratégiájáról, a hamarosan megnyíló ecseri logisztikai központról, a vidéki nagyberuházásokról és a nemzetközi terjeszkedés lehetőségeiről.