Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2024. július 19. 08:12

Tegnap ismét eladói nyomás alá kerültek az amerikai tőzsdék, folytatódott a technológiai részvények gyengélkedése, ami az ázsiai hangulatra is rányomta a bélyegét. Ehhez képest a határidős indexek állása alapján ma is kitarthat a felülteljesítés Európában, bár az amerikai határidős indexek is pozitív nyitást vetítenek előre.