Nagy gondok vannak Porschénál, szakad az árfolyam

Az alkatrészhiány azért alakult ki, mert a cég egyik fontos európai beszállítójának gyártóüzemét elárasztotta a víz - közölte kedden a Porsche. A probléma olyan aluminium alkatrészeket érint, amelyeket a cég összes járművében használnak, így a termelés több hétre visszaeshet.

A vállalat azt mondta az elemzőknek, hogy a probléma miatt legalább 10 ezerrel kevesebb autót lesz képes legyártani a második félévben.

A vállalat, amely a gyenge kínai kereslettel is küzd, az események hatására csökkentette a bevételre és az elektromos járművek értékesítésen belüli arányára vonatkozó előrejelzését is. A német autógyártó most már csak 15 százalékos EBIT-marzsra számít, szemben a korábbi 17 százalékkal.

A Porsce minden bizonnyal kemény kérdéseket fog kapni a kockázatkezelési gyakorlata miatt, hiszen rendkívül kiszolgáltatottá vált egy kritikus beszállítóval szemben. A beszállító vis maiort jelentett be - ez egy olyan jogi fogalom, amely arra utal, hogy rajtuk kívülálló események akadályozzák őket az üzletmenetben. Az elmúlt hetekben több európai országban, köztük Svájcban is jelentős áradások voltak.

A problémák arra utalnak, hogy más autógyártók is érintettek lehetnek - írta a Morgan Stanley elemzője. Bár a Porsche nem nevezte meg konkrétan beszállítóját, az alumíniumalkatrészeket gyártó Constellium e hónap elején felfüggesztette svájci Sierrében és Chippisben található üzemeinek működését a súlyos árvíz után. A Constellium ügyfelei közé tartozik többek között a Porsche, a Volkswagen, a Stellantis, a Mercedes-Benz és a BMW is.

A Porsche árfolyama egy ponton 7,7 százalékot zuhant, jelenleg pedig 3,9 százalékos a mínusz. A részvény idén 12,6 százalékot esett.

