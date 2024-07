Hiába az erős amerikai GDP-adat, oda a lendület Amerikában

A nyitástól távolodva vegyes mozgások látszanak az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,4 százalékos pluszban van, míg az S&P 500 továbbra is stagnál, a Nasdaqot pedig alaposan megrángatták, egy ponton 1,6 százalékos mínuszban is volt, most pedig csak 0,6 százalékos az esés mértéke.