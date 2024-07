Vegyes mozgások a tőzsdéken

Portfolio 2024. július 26. 09:20

Felemás hangulatban telt a kereskedés reggel Ázsiában, ezt követően pedig vegyesen nyitottak az európai tőzsdék is. Gazdasági események szempontjából ma havi amerikai PCE-adatokra lesz érdemes figyelni, ám mivel a második negyedéves adat már magában foglalta a júniust is, ez önmagában kevésbé lesz érdekes. Emellett érkezik még a Michigan Egyetem fogyasztói hangulatindexe és az 5 éves inflációs várakozásokat is megismerhetjük Amerikában.