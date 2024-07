Elfoygott az erő az amerikai piacokon

Portfolio 2024. július 29. 22:03

Reggel az ázsiai tőzsdéken többnyire emelkedést láthattunk a japán Nikkei vezetésével, ezt követően pedig az európai tőzsdéken is jó a hangulatban indult a nap, délutánra azonban elfogyott a lendület. Amerikában eközben vegyes mozgásokat láthatunk. Gazdasági események szempontjából csendes napra számíthatunk, a reggeli német kiskereskedelmi adat közzétételét követően nem várhatóak piaci hatással bíró események, a héten azonban több fontos GDP, illetve foglalkoztatottsági adat is érkezik majd, emellett pedig a felpörgő második negyedéves gyorsjelentési szezon is szolgálhat meglepetésekkel a befektetőknek.