Jön a hét legfontosabb napja a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,1 százalékot emelkedett, a Hang Seng 2,34 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,43 százalékkal került feljebb.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,79 százalékot emelkedhet, a CAC 0,62 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,59 százalék pluszban nyithat.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,16 százalékot eshet, a S&P 500 0,41 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,93 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma szintén fontos események követik egymást. A Bank of Japan kamatdöntése a japán eszközökben spekulálók számára lesz nagyon fontos (illetve a japán kamatpolitika hatással lehet a nyugati piacokra is adott esetben). Az eurózóna inflációja után (amelyre az EKB kamatkilátásai miatt kell odafigyelni) érkezik az ADP munkaerőpiaci adata az USA-ból, ám lakáspiaci adatok is jönnek. A nap (és a hét) fénypontja viszont a Fed esti kamatdöntése lesz, majd Jerome Powell ezt követő sajtótájékoztatója. Ez tartja lázban leginkább a befektetőket.

2024. július 29. – augusztus 4. Makronaptár Magyar makrogazdaság július 30. kedd 8:30 KSH GDP első becslés Q2 július 30. kedd 8:30 KSH Szálláshelyek forgalma jún. július 30. kedd 11:00 ÁKK 3 hónapos dkj aukció július 31. szerda 8:30 MNB Kamatstatisztikák jún. július 31. szerda 8:30 KSH Ipari termelői árak jún. július 31. szerda 8:30 KSH Lakásépítési engedélyek H1 augusztus 1. csütörtök 8:30 KSH Külkereskedelem (második becslés) máj. Nemzetközi makrogazdaság július 29. hétfő 8:00 Németo. Kiskereskedelem máj. július 30. kedd 7:30 Franciao. GDP (előzetes) Q2 július 30. kedd 10:00 Németo. GDP (előzetes) Q2 július 30. kedd 11:00 EU GDP (előzetes) Q2 július 30. kedd 14:00 Németo. Infláció júl. július 30. kedd 16:00 USA Nyitott álláshelyek jún. július 30. kedd 16:00 USA CB hangulatindex júl. július 31. szerda 1:50 Japán Kiskereskedelem jún. július 31. szerda 3:30 Kína NBS BMI júl. július 31. szerda Japán Bank of Japan kamatdöntés július 31. szerda 8:45 Franciao. Infláció júl. július 31. szerda 9:55 Németo. Munkanélküliség júl. július 31. szerda 11:00 EU Infláció júl. július 31. szerda 14:15 USA ADP munkanélküliség júl. július 31. szerda 14:30 USA Folyamatban levő lakáseladások jún. július 31. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés július 31. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója augusztus 1. csütörtök 3:45 Kína Caixin BMI (feldolg.) júl. augusztus 1. csütörtök 11:00 EU Munkanélküliség jún. augusztus 1. csütörtök 13:00 UK BoE kamatdöntés augusztus 1. csütörtök 13:30 USA Elbocsátások júl. augusztus 1. csütörtök 14:30 USA Munkaerőköltség&termelékenység Q2 augusztus 1. csütörtök 16:00 USA ISM BMI (feldolgozóipar) júl. augusztus 2. péntek 14:30 USA Munkanélküliség júl. augusztus 2. péntek 16:00 USA Gyáripari megrendelések jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 21,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 59,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 0,3 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,7 százalékot emelkedett.