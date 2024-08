Esnek a tőzsdék

Portfolio 2024. augusztus 01. 09:31

Főként esést láthattunk ma reggel Ázsiában, ezt követően pedig Európában is mínuszban indul a nap a tőzsdéken. Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma idehaza a külkereskedelmi adatok második becslését közli a KSH még májusból, majd a Bank of England tart kamatdöntő ülést. Eközben pedig újabb fontos munkaerőpiaci adatok is érkeznek az USA-ból.