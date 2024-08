Recesszióban az USA? Csúnyán büntetik az amerikai részvényeket

Az Apple csütörtökön a Wall Street várakozásait felülmúló negyedéves eredményről számolt be, miután az iPhone eladások a vártnál jobban alakultak, még a kínai piacon tapasztalt gyengélkedése ellenére is. A cég további növekedést prognosztizált a folyó negyedévre, amelyet már a mesterséges intelligenca funkciók integrálása is segíthet, hiszen várhatóan szeptemberben fogja kiadni az ezekhez tartozó szoftverfrissítést, amely iPhone 15 Pro-val is működni fog.