Ennyi volt a felpattanás, megint esnek a tőzsdék

A Magyar Telekomhoz hasonlóan a cég német anyavállalata, a Deutsche Telekom is erős negyedévről számolt be második negyedéves gyorsjelentésében, amit az amerikai és az európai piac növekedése is támogatott. Egyedül hazai piacán, Németországban volt gyengébb a profitnövekedés, de jó hír, hogy ennek ellenére a menedzsment megemelte az idei évre vonatkozó várakozását.