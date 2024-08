Ledolgozták heti veszteségüket a tőzsdék

A hét eleji nagy esésből ugyan kedden és szerdán visszapattantak a tőzsdék, de úgy tűnt, hogy mára elveszett a momentum. Az ázsiai tőzsdék vegyesen teljesítettek ma, míg Európában szinte egész nap rossz volt a hangulat. A fordulat délután érkezett, amikor megérkezett az amerikai munkanélküli segélykérelmek száma, ami a vártnál alacsonyabban alakult, ez pedig megnyugtatta némileg a recesszió miatt aggódó befektetőket - az adat megjelenését követően emelkednek az amerikai tőzsdék, és az európai piacok is elkezdték ledolgozni a mínuszokat. Mindeközben itthon továbbra is pörög a gyorsjelentési szezon, a Magyar Telekom több tekintetben is kellemes meglepetéssel szolgált a negyedéves gyorsjelentésével: a lezárt negyedév számai meghaladták az elemzői várakozásokat, a menedzsment pedig megemelte az idei évre vonatkozó várakozásait, idén már másodszor. Holnap az OTP és a Mol számai érkeznek.