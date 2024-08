Vegyesen zárt Európa, Amerika stagnál

Az elmúlt hetek meredek esését követően jelentős pluszban vannak ma a Wizz Air részvényei. Igaz, van is honnan emelkedni, hiszen a vártnál gyengébb negyedéves számok és romló kilátások miatt a hónap első felében alaposan megütötték a vállalat részvényeit. Megnéztük, hogy mi áll a mostani emelkedés hátterében, valamint azt is megnéztük, hogy mit mutat most a technikai kép a Wizz Air esetében.