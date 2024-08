Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2024. augusztus 28. 08:13

A tőzsdéken általánosságban továbbra is pozitív hangulat figyelhető meg, az amerikai indexek közül a Dow Jones tegnap új történelmi zárócsúcsot állított be, de a többi vezető index is kis emelkedést mutatott. Ehhez képest Ázsiában már rosszabb volt a hangulat, a vártnál magasabb ausztrál infláció helyezett némi nyomást a piacokra, bár összességében így is vegyes mozgásokat láttunk. Végül, ami Európát illeti, itt a határidős indexek állása alapján nagyrészt emelkedéssel indulhat a nap. Ami a gazdasági adatokat illeti, ma idehaza és külföldön sem várunk fontos adatközlést, inkább a holnapi nap lesz izgalmas makroadatok szempontjából. Azt viszont fontos megemlíteni, hogy a mai amerikai piaczárás után jelent az Nvidia, és tekintve, hogy az AI-boom szempontjából a legfontosabb részvényről van szó, így erre kiemelten figyel majd a piac.