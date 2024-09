Nagy eséssel indul a nap a tőzsdéken

Portfolio 2024. szeptember 04. 07:23

Tegnap jelentős mínuszban zártak az amerikai tőzsdék. Az esést a Nasdaq vezette több mint 3 százalékos eséssel, ami elsősorban az Nvidia közel 10 százalékos esésének tudható be. Emellett az is figyelemre méltó, hogy a befektetői félelemindexnek nevezett VIX-index több mint 38 százalékot ugrott meg. Ezt követően nagyobb mínuszokat láthattunk ma reggel az ázsiai tőzsdéken is, a japán Nikkei közel 4 százalékos mínuszban van.