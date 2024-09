Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez – online előadás kezdő kereskedőknek

Portfolio 2024. szeptember 09. 11:45

Az első lépések a tőzsdén mindig izgalmasak, de egyúttal kihívásokkal is járnak. Friss tőzsdézőként elengedhetetlen, hogy megértsd a piac működését, az alapvető befektetési szabályokat és megtaláld a számodra legideálisabb stratégiát. Interaktív online előadásunkon a tőzsde világának alapjait mutatjuk be, gyakorlati tippekkel, hogy elkerüld a kezdők gyakori hibáit és magabiztosan fektess be.